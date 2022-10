Calcio: Roma. Lesione al retto femorale per Spinazzola, torna Celik

Per l'esterno della Nazionale il 2022 può considerarsi concluso, a Verona Zalewski dal 1° ROMA (ITALPRESS) – Si ferma Leonardo Spinazzola e Josè Mourinho è costretto a cambiare i suoi piani alla vigilia della trasferta contro l'Hellas Verona. L'esterno azzurro ha riportato una lesione al retto femorale sinistro e deve salutare anzitempo il 2022 calcistico. Al Bentegodi, sulla sinistra, è ballottaggio tra Zalewski (favorito) ed El Shaarawy, mentre sulla destra agirà Karsdorp. A centrocampo Camara e Pellegrini affiancheranno Cristante nel 3-5-2. Nessun cambio in difesa con Mancini, Smalling e Ibanez in campo dal 1'. Recuperati, ma solo per la panchina, Celik e Matic. L'esterno turco ha un paio di allenamenti con il gruppo e ha recuperato dalla lesione al collaterale mediale. L'ex Manchester United invece ha superato il problema all'adduttore. In attacco si rivedrà Nicolò Zaniolo. L'attaccante cerca il gol prima di una sosta che sarà cruciale per il rinnovo. Al suo fianco Tammy Abraham è favorito su Andrea Belotti. L'ex Chelsea ha lo stesso identico rendimento dello scorso campionato dopo le prime 11 giornate. La rete in Finlandia contro l'Helsinki può dargli fiducia e Mou si aspetta un salto di qualità immediato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 30-Ott-22 18:37