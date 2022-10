Calcio: Serie A. Alvini “Manca ancora la vittoria ma ci salveremo”

Il tecnico della Cremonese: "Mancano ancora 27 gare, resteremo in A con o senza di me" CREMONA (ITALPRESS) – "Ho visto una gara tosta, nei primi dieci minuti bene l'Udinese che è partita forte. Buonaiuto prima della gara mi ha fatto arrabbiare ma è un giocatore che stimo, non ho mai considerato un giocatore che gioca pochi minuti meno importante degli altri. Forse è colpa mia, sono contento di come è entrato, gli ho dato la mano e gli ho fatto i complimenti ma lui deve sapere che credo in lui". Lo ha dichiarato Massimiliano Alvini dopo lo 0-0 casalingo contro l'Udinese. "La mia priorità in questi giorni è stata la squadra non ho mai pensato al mio futuro – ha aggiunto il mister dei grigiorossi – Questa squadra non ha ancora vinto ma si salverà, sono certo di quello che dico. Con me o con un altro non mi interessa. La gara è stata difficile ma ci siamo stati e ho grande fiducia nei calciatori. Ho pensato solo a quello che potevano fare i miei calciatori". La squadra ha giocato bassa e si è distesa meglio nella ripresa: "Ho dato continuità alla gara contro la Sampdoria ma sicuramente questo atteggiamento di lavorare più bassi per tenere la parità numerica dà più sostanza alla squadra. Io rimango su questa strada e sono contento della ripresa". "Buonaiuto è stato il vero dubbio, poi ho preferito le due punte. Abbiamo sofferto nel primo tempo ma eravamo in campo, ma lavorando più bassi per sporcare le traiettorie la squadra ha trovato un equilibrio importante. Siamo a una gara dalla salvezza e ne mancano ancora 27". Sul contropiede di Deulofeu ha pensato alla beffa amara: "I complimenti li giro ai miei calciatori, sono loro che meritano per quello che fanno e per l'interpretazione. L'atteggiamento c'è sempre stato. Quando ho visto il contropiede a 30 secondi dalla fine ho pensato solo 'mamma aiutami'. L'infortunio di Dessers? Un calcio al muscolo, fatica a stare in piedi". Davanti la Cremonese fatica a pungere: "Stiamo lavorando, sapevamo a cosa andavamo incontro, abbiamo approcciato con paura e si vedeva all'inizio considerando la forza dell'Udinese. Ritengo quest'operato un punto significativo in un percorso lungo in cui ci siamo anche noi. Lo so che manca la vittoria, forse arriverà nel momento più bello, quando conterà davvero. Però – ha terminato Alvini – siamo aggrappati e arrivare di rincorsa non è così male". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ig/mc/red 30-Ott-22 18:01