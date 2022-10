Calcio: Serie A. Gasperini “Bella ripartenza, Napoli non mi fa paura”

Il tecnico dell'Atalanta dopo la vittoria a Empoli: "Lookman farebbe comodo a tutti" EMPOLI (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una prestazione molto valida che ci rilancia dopo la partita inaspettata contro la Lazio. Questa è una bella ripartenza, ci aspettano le sfide contro Napoli ed Inter, vedremo se sapremo ripeterci". Lo ha detto a Sky il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini al termine della sfida fra Empoli ed Atalanta, vinta 2-0 dai bergamaschi al 'Castellani'. "E' stata una buona partita, forse sul piano tecnico una delle migliori – ha aggiunto Gasperini – Siamo in crescendo sotto questo punto di vista, tolto il blackout contro la Lazio. Oggi volevamo fare bene e dimostrare che siamo la solita squadra che se la gioca con tutti. Ho visto molte cose positive e potevamo fare anche più gol. Ci tenevamo a fare la prestazione oltre al risultato. Lookman? Ha segnato cinque gol e ha sempre dato un contributo importante alla squadra. E' un riferimento tecnico e veloce che ci sta dando tanto. Sono contento di aver questo tipo di calciatore con noi, ma farebbe comodo a tutti". "La sfida col Napoli? Non ho paura ma provo grande ammirazione per la squadra azzurra, per il gioco e per l'entusiasmo che si respira attorno all'ambiente. Importante non facciano così bene a Bergamo", ha concluso Gasperini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 30-Ott-22 15:11