Calcio: Serie A. Gotti “Questa sconfitta per noi è una beffa”

Il tecnico dello Spezia: "Abbiamo perso subendo una ripartenza al 90'". LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Quella di oggi per noi è una beffa. Abbiamo perso subendo una ripartenza al 90' e questo sottolinea mancanza di maturità, cosa grave in un campionato complesso come la Serie A". Questo il commento rilasciato da Luca Gotti, tecnico dello Spezia, dopo la sconfitta casalinga rimediata contro la Fiorentina, per 2-1. "Abbiamo iniziato bene la gara ma al loro primo tiro in porta abbiamo preso gol e quando capita questo non è semplice – ha poi spiegato Gotti -. Nonostante i risultati, credo che questa squadra stia lavorando bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare, perché solo così riusciremo a ottenere i risultati che siamo prefissati". Infine, il tecnico spezzino ha risposto a chi gli chiedeva lumi su presunti problemi in zona gol della sua squadra. "Al momento creiamo molte occasioni da rete ma non riusciamo a concretizzarle. Questo però non può essere una scusante, perché oggi va così: spetta a noi cambiare questa situazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/pdm/red 30-Ott-22 17:44