Calcio: Serie A. Italiano “Bisognava reagire, vittoria meritata”

Il tecnico della Fiorentina: "Abbiamo lasciato per strada troppi punti". LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Abbiamo lasciato per strada troppi punti, a volte per demeriti e altre volte per sfortuna. Oggi, invece, abbiamo fatto tutto bene e credo che questa vittoria sia meritata". Questo il commento rilasciato da Vincenzo Italiano dopo la vittoria (1-2 il finale) dei viola sul terreno dello Spezia. "Ho chiesto alla squadra di concentrarsi più sul risultato e meno alla bellezza della prestazione. Abbiamo messo in campo sacrificio, carattere e orgoglio e siamo riusciti a fare bene – ha continuato Italiano -. Tutti i calciatori si stanno rendendo conto che è il momento di reagire e finalmente si vedono i risultati". Prima di andare via, Italiano ha risposto così a chi gli chiedeva cosa avesse provato nel vincere sul campo dello Spezia, sua ex società: "Avrei preferito vincere da altre parti, piuttosto che qui. Il calcio è questo e bisogna andare avanti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/pdm/red 30-Ott-22 17:33