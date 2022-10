Calcio: Serie A. Nicola “Che soddisfazione vincere contro la Lazio”

L'allenatore della Salernitana: "Sul lungo il lavoro darà i suoi frutti". ROMA (ITALPRESS) – "Siamo molto soddisfatti per il livello della prestazione odierna. La Lazio ti costringeva a fare uno step migliorativo e lo abbiamo fatto. Forse ci è mancato qualcosa nel primo tempo, abbiamo avuto un momento difficile ma siamo stati bravi a gestirlo e a rimanere squadra. I ragazzi si tolgono davvero bella soddisfazione: vincere a Roma, per la prima volta nella storia del club contro la Lazio, è merito loro". Lo ha dichiarato il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, dopo la vittoria contro la Lazio, per 3-1. "Noi cerchiamo sempre di giocare per come abbiamo preparato la gara – ha spiegato l'allenatore del team campano -. Veniamo da alcune sconfitte che non ci sono piaciute ma fare dei passi falsi ci sta, soprattutto per una squadra come la nostra". "La crescita è un percorso ma gli errori ci danno fastidio e i risultati adesso ci stanno ripagando del lavoro che abbiamo fatto. Il nostro obiettivo? È sempre fare del nostro meglio nelle gare che mancano da qui alla sosta per il Mondiale: sul lungo il lavoro darà i suoi frutti", ha concluso Nicola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 30-Ott-22 20:25