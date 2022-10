Calcio: Serie A. Sarri “L’arbitro? Se parlo mi squalificano sei mesi”

Il tecnico della Lazio critico sul giallo ai danni di Milinkovic-Savic. ROMA (ITALPRESS) – "Avevamo la partita completamente in mano fino all'1-1 ,che ci ha colti impreparati, forse avevamo dato la gara per vinta. L'arbitraggio non ha contribuito a mantenere gli animi sereni. L'ammonizione di Milinkovic-Savic? Non era neanche fallo, era lui in possesso di palla. Se parlo mi danno sei mesi di squalifica". Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, al termine di Lazio-Salernitana, soffermandosi sull'ammonizione rimediata dal centrocampista serbo che, in quanto diffidato, salterà il derby contro la Roma di domenica prossima. "Spiegazioni per il cartellino giallo a Sergej non ne ho: non è possibile ammonirlo, né tantomeno fischiare fallo. In 50 anni di calcio non ho mai visto un episodio del genere. Non ho parlato con l'arbitro ma con il quarto uomo, che mi ha detto che stavano addirittura ricontrollando al Var se ci fossero gli estremi per il rosso", ha detto ancora Sarri. In vista del derby non ci sarà Milinkovic-Savic e probabilmente neanche Ciro Immobile: "Oggi Sergej non ha giocato per la diffida e per le tante gare che aveva sulle spalle. Ma tornassi indietro lo farei giocare dall'inizio: quando provi a gestire queste cose ti incasini sempre. Per quanto riguarda Ciro, domani ha un controllo e avremo le idee più chiare", ha concluso il tecnico della Lazio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 30-Ott-22 20:56