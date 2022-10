Calcio: Serie A. Sottil “Abbiamo subito poco e creato tanto”

CREMONA (ITALPRESS) – "Nel primo tempo abbiamo avuto diverse palle gol e dovevamo essere più precisi. La Cremonese si è vista poco e dovevamo essere più freddi e lucidi nel finalizzare quanto creato. Non è scontato arrivare qua e passeggiare, credo che abbiamo subito poco e creato tanto, poi l'ultimo contropiede capita che la scelta tecnica non sia perfetta. Arriveranno ancora le stoccate vincenti, ho visto una condizione fisica buona, è mancato solo il gol". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, al termine del pareggio senza reti sul campo della Cremonese. "Quando un giocatore arriva e prende il palo o la traversa o non centriamo la porta non so cosa rispondere – prosegue il mister dei friulani in merito alla carenza dei gol dei suoi – Sono gesti tecnici, il furore c'è e anche la determinazione. Ho attaccanti che hanno fame e si fermano in settimana a fare lavori individuali. A volte c'è anche la sfortuna, non sempre i tiri fatti bene vanno in porta. Dobbiamo stare sereni perché stiamo facendo un grande percorso e con un pizzico in più di lucidità arriveranno anche i gol. A volte la fretta di concludere subito e velocemente porta all'errore". Come ha trovato la Cremonese è presto detto: "Fisica ed organizzata, è stata un avversario tosto, messo bene in campo da Alvini che sa schierare bene le sue formazioni. Ma tutte le gare sono così in questa categoria, però non dimentico che li abbiamo messi in difficoltà e l'unico rammarico è il risultato che non è venuto. Se guardiamo le statistiche abbiamo numeri positivi, andiamo avanti per questa strada. La Cremonese è una buona squadra organizzata". Sottil non vede un po' di flessione nella sua Udinese: "Non si possono creare dodici palle gol a partita ma non sono d'accordo sulla flessione. Ho visto occasioni importanti, poi nella ripresa la gara è andata in stallo. Abbiamo perso Lovric per infortunio e ho rivisto le strategie dei cambi. Beto ingresso tardivo? No, Success lavorava bene di sponda ma la cosa che è mancata è stata la precisione nella rifinitura. Della Cremonese – conclude – ricordo solo il tiro di Buonaiuto e basta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ig/mc/red 30-Ott-22 17:53