Calcio: Serie A. Zanetti “Recuperato lo spirito, mai perdere umiltà”

Il tecnico dell'Empoli: "Il nostro obiettivo rimane la salvezza" EMPOLI (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta contro la Juventus "abbiamo recuperato lo spirito perché veniamo da una settimana non semplice, oggi dal punto di vista dell'atteggiamento non posso dire niente ai ragazzi, abbiamo fatto un buon calcio ma ci è mancata la giocata finale, pur arrivando bene fino alla trequarti". Lo ha detto a Dazn il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti al termine della sfida persa in casa contro l'Atalanta. "La prestazione dell'attacco? Non cambia molto rispetto a quanto proponiamo sempre in difesa ed a centrocampo – ha aggiunto Zanetti – Avevamo bisogno di coprire meglio il campo, Pjaca e Bajrami hanno fatto vedere buone cose a sprazzi. Penso che oggi in attacco avessimo tanta esperienza, purtroppo non abbiamo creato tanto. Luperto? Lamentava vomito e giramenti di testa e purtroppo ho dovuto cambiarlo mentre De Winter ha avuto un problema muscolare". "Non dobbiamo mai perdere l'umiltà, il nostro obiettivo rimane la salvezza, vogliamo avere la capacità di metterci alle spalle tre formazioni e rimanere in serie A – ha proseguito Zanetti – Ci è manca continuità dopo la vittoria contro il Monza, purtroppo dopo quel successo abbiamo incontrato Juventus ed Atalanta, speriamo di trovare capacità di fare risultato al più presto. Non è tutto da buttare oggi, ho visto anche tante cose positive". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 30-Ott-22 15:17