Calcio: Stieler arbitra Liverpool-Napoli, Bayern-Inter a Kruzliak

Designati dall'Uefa i due fischietti per le italiane in campo martedì in Champions ROMA (ITALPRESS) – Sarà il tedesco Tobias Stieler ad arbitrare Liverpool-Inter, gara valida per l'ultima giornata del Gruppo A di Champions League in programma martedì sera (ore 21) ad Anfield. Al suo fianco, gli assistenti Christian Gittelmann e Mark Borsch; Martin Petersen quarto ufficiale; al Var Bastian Dankert e lo svizzero Fedayi San. L'Uefa ha designato anche il direttore di gara di Bayern Monaco-Inter, in programma per il Gruppo C sempre martedì 21 in Baviera: a fischiare sarà lo slovacco Ivan Kruzliak, coadiuvato da Branislav Hancko e Jan Pozor; Michal Ocenas quarto uomo; al Var l'olandese Dennis Higler ed il francese Benoit Millot. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Ott-22 14:07