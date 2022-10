Mondiali2022: Emerson “Non credo riuscirò a guardarli in tv”

Il difensore azzurro dell'Aston Villa: "Con la Nazionale bisogna avere pazienza" ROMA (ITALPRESS) – "Ricordo quanto è stata dura guardare in tv 4 anni fa: credo che stavolta lo sarà anche di più, perché siamo fuori dal Mondiale per la seconda volta di fila. Non credo che riuscirò a guardarlo. E se lo farò non sarà col solito interesse". Lo ha detto Emerson, difensore azzurro dell'Aston Villa, in vista del Mondiale in Qatar, dove la Nazionale di Mancini sarà la grande assente. "Abbiamo una bella squadra, composta di grandi giocatori e di ottimi giovani. Dobbiamo solo avere un po' di pazienza e le cose torneranno alla normalità", ha aggiunto l'ex Palermo e Roma a 'La Gazzetta dello Sport', in merito al futuro dell'Italia campione d'Europa in carica. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 30-Ott-22 12:05