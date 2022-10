Palladino “Marì è un miracolato, giocare è un nostro dovere”

Il tecnico del Monza in vista del Bologna: "E' stata una settimana pesante" MONZA (ITALPRESS) – "E' stata una settimana pesante, la notizia di quanto accaduto a Marì ha scosso tutto l'ambente a partire dai calciatori. Quando abbiamo saputo che Pablo era fuori pericolo abbiamo tirato un sospiro di sollievo. E' stato un miracolo. Abbiamo però capito che era un nostro dovere giocare, tornare in campo, siamo professionisti. Non c'è rammarico che la Lega non abbia voluto accettare la nostra richiesta". Parla così, Raffaele Palladino, alla vigilia del posticipo di campionato contro il Bologna, match che arriva dopo il tragico accoltellamento di Marì in un supermercato ad Assago. "Col passare del tempo, quando abbiamo capito che l'incidente era meno grave, abbiamo azzerato quanto è successo – ha ammesso il tecnico dei brianzoli in conferenza stampa – Ci deve essere positività nel tornare in campo con grande determinazione. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia Ruggeri, che piange un loro caro". Palladino si sofferma poi sui singoli: "Izzo sta meglio, vedremo le sue condizioni e se utilizzarlo. Ho comunque una buona squadra e diverse alternative, con giocatori affidabili. Barberis? E' un giocatore intelligente che può giocare in ogni reparto". Tra i felsinei Arnautovich è dato per assente: "Presente o meno, non cambia nulla. Abbiamo preparato bene la gara. L'assenza di Marì e Ranocchia? Non mi rattrista più di tanto. Mi spiace, ma sono qui per trovare nel reparto difensivo soluzioni diverse. Marì ci mancherà negli spogliatoi, per il suo carattere, per la sua personalità". Definito Rovella un calciatore "straordinario e fondamentale", Palladino chiude con una battuta su Petagna. "Sta facendo bene, questa settimana ha lavorato bene anche se ancora gli manca qualcosa sul piano fisico". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/mc/red 30-Ott-22 13:18