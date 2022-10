Tennis: Torneo Tampico. Cocciaretto conquista il titolo

La marchigiana ha sconfitto in finale la polacca Linette in tre set ROMA (ITALPRESS) – Chiusura di stagione col botto per Elisabetta Cocciaretto che ga conquistato il titolo dell'"Abierto Tampico", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si è concluso sui campi in cemento di Tampico, in Messico. Per la marchigiana si tratta del primo titolo in carriera in questa categoria di tornei dopo le dopo le finali perse a Makarska lo scorso a maggio ed Praga nel 2020. In finale la 21enne di Fermo, n.79 WTA, ha sconfitto per 7-6(5) 4-6 6-1, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, la polacca Magda Linette, n.55 WTA e quinta testa di serie. "E' stata una settimana molto dura, ho fatto tante partite difficili con grandi avversare – ha detto l'azzurra dopo il successo -. Quando l'ultima palla è andata in rete, ho detto: 'Oh mio Dio, ho vinto'. Ed è stato inaspettato perché questo è stato un torneo fantastico con un livello incredibile". Grazie ai punti conquistati a Tampico Cocciaretto ritoccherà ulteriormente il suo record in classifica: al momento è virtualmente n.63. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 30-Ott-22 13:42