Calcio: Ibra “Ligue 1 non è più interessante da quando sono andato via”

"La Francia ha bisogno di me ma io non ho bisogno della Francia" MILANO (ITALPRESS) – "Da quando sono andato via io è tutto in declino, non hanno niente di cui parlare. La Francia ha bisogno di me ma io non ho bisogno della Francia. Anche se hanno Mbappè, Neymar e Messi non basta, perchè non hanno Dio". Zlatan Ibrahimovic se la ride in un'intervista a "Canal Plus Foot" di cui è stato pubblicato un estratto sui social e che sarà trasmessa integralmente nei prossimi giorni. Il 41enne attaccante svedese, che dovrebbe tornare a disposizione del Milan da gennaio dopo l'operazione al ginocchio, ha visto la maglia del Psg dal 2012 al 2016, collezionando 156 gol in 180 partite. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 31-Ott-22 12:29