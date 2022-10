Calcio: Nagelsmann “Inter non è sorpresa e Inzaghi la fa giocare bene”

"Sono una squadra fortissima, alla fine sono i dettagli che decidono" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Che il Bayern Monaco potesse fare corsa a sé nel girone era abbastanza scontato, molto meno il fatto che dietro i bavaresi ci fosse l'Inter e non il Barcellona. Ma tant'è, i tedeschi hanno fatto il loro e alla loro maniera, ovvero facendo piovere grandinate di gol sugli avversari, perché Bundesliga o Champions non fa differenza. Così nell'ultimo turno di campionato è arrivato il 6-2 al Mainz, tre giorni dopo aver umiliato 3-0 il Barcellona al Camp Nou, mettendo nel mirino in classifica la capolista Union Berlino, ormai avanti di un solo punto, e potendosi godere in tutta tranquillità la passerella finale nel girone di Champions davanti al proprio pubblico. Con la possibilità dall'alto del loro dominio indiscusso di poter commentare quanto capitato agli altri: "Per me l'Inter non è una sorpresa, devo essere sincero – ha detto Nagelsmann in conferenza -. La squadra nerazzurra è fortissima, così come il Barcellona, alla fine sono i dettagli che decidono. Noi siamo stati un po' fortunati col Barcellona (il riferimento è alla vittoria per 2-0 nella seconda giornata del girone, ndr), se avessero segnato prima loro ci avrebbero anche potuto battere. Però nella fase a gironi non ci sono tante partite. L'Inter è molto forte, ha giocatori fantastici, non sono sorpreso. E anche se mancherà Romelu Lukaku, il nostro approccio non cambierà". Lo farà senza alcune defezioni e con diversi cambi in formazione ("Sané non è ancora un'opzione, potrebbe tornare in rosa nel weekend, ma non domani. Lo stesso vale per Lucas Hernandez. Anche De Ligt non sarà disponibile per un problema al ginocchio. Poi abbiamo alcuni giocatori un po' malconci e stanchi che giocheranno un massimo di 45 minuti"), non volendo comunque fare brutte figure davanti al pubblico dell'Allianz Arena e contro una squadra, l'Inter, apprezzata per il gioco e per le idee del suo allenatore: "L'Inter gioca un calcio che è bello da vedere. Non abbiamo avuto vita facile all'andata e questo è sicuramente un merito suo". Tra i favoriti per la vittoria finale, però, ci sono sempre loro: "Può essere, a inizio stagione nessuno ci pensa, è una cosa che si decide da febbraio in poi – ha detto in conferenza Kimmich -. Noi siamo orgogliosi di aver fatto bene in un gruppo difficile e di esserci qualificati agli ottavi con due giornate di anticipo e la certezza del primo posto. È questo che conta per ora". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/glb/red 31-Ott-22 15:26