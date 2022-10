Calciomercato: Inter Miami sogna Messi, accordo dopo i Mondiali?

La trattativa, secondo "The Athletic", sarebbe già in fase avanzata LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain spinge per il rinnovo, a Barcellona si lavora per il suo ritorno ma alla fine Lionel Messi potrebbe scegliere la Florida. Il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto a giugno e, secondo "The Athletic", la possibilità che firmi con l'Inter Miami di proprietà di David Beckham sarebbero sempre più concrete. La trattativa andrebbe avanti già da un po' e sarebbe in fase avanzata, al punto che un accordo potrebbe essere trovato già dopo i Mondiali in Qatar. Messi e la sua famiglia vedrebbero bene la possibilità di trasferirsi a Miami, dove posseggono un appartamento nella Porsche Design Tower e dove l'adattamento sarebbe agevolato dalla presenza di una comunità sudamericana abbastanza nutrita. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 31-Ott-22 12:44