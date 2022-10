Il Teatro del Lido racconta Pasolini con mostre, proiezioni e spettacoli

Il Teatro del Lido diventa scena viva per continuare a ripercorrere le tracce che Pier Paolo Pasolini ci ha lasciato attraverso la sua potenza intellettuale, la sua energia eretica e la sua disperata e dissacrante vitalità. Una traversata multidisciplinare costellata da una serie di appuntamenti dedicati al grande poeta di Casarsa nell’ambito del Programma PPP100-Roma Racconta Pasolini, progetto promosso da Roma Capitale Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali.

Dal 1 al 27 novembre (a ingresso gratuito) tre eventi proposti dall’Associazione Enecedet: la mostra Pasolini 100 a cura di Nestor Saied, con il patrocinio di MiC – Ministero della Cultura, in collaborazione con Cineteca Bologna – Centro Studio Archivio Pier Paolo Pasolini, Municipio Roma X e IIS Carlo Urbani, un’occasione per ripercorrere le locandine e i manifesti della filmografia del poeta conservati nell’Archivio Grafico della Cineteca di Bologna; si continua con la proiezione del docufilm Fermata Pasolini di Alfredo Traversa il 5 novembre (ore 18) che racconta l’ultimo sequestro di Salò o le 120 Giornate di Sodoma avvenuto nel 1977, a seguire l’incontro a cura di Nestor Saied e Donato Di Stasi (OcchioEstraneo Cineforum); e si conclude il 6 novembre(ore 17.30) con Intervista Impossibile a Pasolini, sempre con Alfredo Traversa e Nestor Saied, che firma anche la regia, una performance in cui Pasolini torna a parlare con la sua voce poetica e libera per scoprire cosa siamo diventati oggi.

In occasione dell’anniversario della scomparsa del poeta, il 2 novembre, saranno due gli appuntamenti in programma: per il pubblico dei ragazzi Padre Nostro – diritto allo scandalo di e con Alfredo Angelici e Tomaso Thellung, anche regista, uno spettacolo docu-teatrale, multimediale e coinvolgente, che propone alcuni aspetti della poetica pasoliniana in una prospettiva meno consueta, più scomoda e “scandalosa” attraverso i suoi testi; mentre con Museo Pasolini Ascanio Celestini guiderà il pubblico in un museo immaginato attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicoanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l’hanno conosciuto (ore 21, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria). Inoltre, nell’ambito di Flautissimo 2022, l’Accademia Italiana del Flauto presenta in prima nazionale Generazione Pasolini, di e con Marta Bulgherini e Nicolas Zappa (13 novembre).