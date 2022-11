Basket: Nba. Utah a segno contro Memphis, Milwaukee resta imbattuta

Jazz in campo ancora senza Fontecchio, Antetokounmpo trascina i Bucks NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Con Fontecchio ancora alle prese con il protocollo Covid, Utah Jazz va a segno nella regular-season dell'Nba. Nella notte italiana, Markkanen e compagni si impongono sui Memphis Grizzlies per 121-105 nonostante i 37 punti realizzati da Morant, top-scorer dell'incontro. Prosegue l'imbattibilità di Milwaukee, che si aggiudica la sesta partita di fila: a cadere di fronte ai Bucks, seppure in volata, sono i Detroit Pistons, che si arrendono per 110-108 sotto i colpi del 'solito' Antetokounmpo, a referto con un bottino personale di 31 punti. Altri risultati: Charlotte Hornets-Sacramento Kings 108-115; Washington Wizards-Philadelphia 76ers 111-118; Brooklyn Nets-Indiana Pacers 116-109; Toronto Raptors-Atlanta Hawks 139-109; Los Angeles Clippers-Houston Rockets 95-93. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 01-Nov-22 08:49