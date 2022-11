Calcio: Champions. Allegri “Gara importante, Europa League opportunità”

Il tecnico dei bianconeri "Pogba è dispiaciuto per Juventus e Francia" TORINO (ITALPRESS) – "A parte Locatelli, non recuperiamo nessuno. Giocatori per una gara così importante ci sono. Giocheranno dei ragazzi che hanno giocato a Lecce, qualche giovanotto, sarà un buon test anche per loro. Domani è importante. Oggi è una conferenza strana, è la prima dopo tanti anni dove giochiamo senza che sia decisiva per la Champions, per il passaggio del turno. Questa è decisiva per l'Europa League, cerchiamo di andarci, è sempre Europa. Dobbiamo fare una gara giusta, affrontiamo una delle più forti d'Europa". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Psg, in programma domani alle ore 21 all'Allianz Stadium. I bianconeri, ormai eliminati, sono a caccia del terzo posto nel girone che gli garantirebbe l'accesso all'Europa League. "Dovremo giocare una gara intelligente, tecnicamente valida – ha aggiunto Allegri -. A Parigi abbiamo regalato due gol, su due situazioni evitabili. Servirà fiducia come avuto a Lecce, in vista di quel che faremo domani sera". Poi, su come andrebbe vissuta l'Europa League, Allegri ha spiegato: "Tutto è un'opportunità. Vediamo il risultato, se saremo stati bravi ad andarci ma non ci voglio neanche pensare. Dobbiamo pensare alla gara di domani e a fare il meglio". Tante assenze, da inizio stagione, per i bianconeri che hanno dovuto fare affidamento a tanti giovani. Tra le più pesanti c'è chiaramente quella di Paul Pogba: "Se ho parlato con lui? Ancora no. Ci ho parlato prima. E' inutile stare a ripetere quello che è già stato detto: una volta che è stata presa la decisione di non essersi operato a inizio stagione, era normale che le speranze che potesse tornare con Juventus e per il Mondiale erano ridotte al lumicino. E' dispiaciuto per Juventus e per il Mondiale con la Francia, è normale, noi siamo stati penalizzati per non averlo avuto a disposizione". Ultimo forfait in ordine di tempo, quello di Dusan Vlahovic: "Non è a disposizione, è da tre giorni che non si allena. Speriamo sia pronto per l'Inter. La media infortuni si è alzata in questa stagione. Abbiamo avuto infortuni non solo muscolari, avremo sbagliato sicuramente qualcosa ma ci sono stati infortuni traumatici". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/mc/red 01-Nov-22 15:04