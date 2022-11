Calcio: Champions. Cuadrado “Con Psg serviranno rabbia e determinazione”

"Giovani? Piedi per terra, spero continuino a lavorare così", dice il colombiano TORINO (ITALPRESS) – "Dobbiamo scendere in campo determinazione e rabbia per non aver raggiunto un obiettivo. Penso che questa partita è importante perchè ci può far trovare un posto in Europa che è molto importante per noi". Così Juan Cuadrado, laterale della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Psg, in programma domani alle ore 21 all'Allianz Stadium. I bianconeri, ormai eliminati, sono a caccia del terzo posto nel girone che gli garantirebbe l'accesso all'Europa League. Nelle ultime gare, a causa dei numerosi infortuni Allegri ha anche lanciato diversi giovani: "Cercano di fare il meglio per la squadra, ci aiutano, nell'ultima il loro ingresso in campo è stato importante – spiega l'esterno colombiano -. Spero che possano avere i piedi per terra, continuando a lavorare, che possano fare il meglio per la squadra". Poi sul momento che stanno attraversando i bianconeri: "Stiamo facendo delle belle partite, in alcune ci è mancato qualcosa, ora lavoriamo in campo. Dobbiamo vedere in cosa migliorare, cercando di avere quella fame e determinazione che abbiamo sempre avuto. A volte cerchi di dare il 100% e le cose non vengono, diamo il massimo in ogni gara, piano piano ritroveremo nuovamente lo spirito della Juventus che è lottare e battagliare fino alla fine. E' già positivo che nelle ultime di campionato i risultati sono stati buoni, questo è il cammino". Classe 1988 e col contratto in scadenza, Cuadrado non pensa al futuro: "Sono contento di essere qui, siamo come una famiglia. Sono molto grato alla Juve. Io penso a fare il meglio possibile per la squadra, il futuro si vedrà. Dobbiamo scendere in campo con voglia, come fatto nelle ultime di campionato. Daremo il 200% per qualificarci in Europa League", ha concluso il colombiano. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/mc/red 01-Nov-22 14:58