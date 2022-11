Mondiali2022: Giappone. Ex Samp Yoshida guida la lista dei 26

I Samurai sono inseriti nel Gruppo E con Germania, Spagna e Costarica ROMA (ITALPRESS) – A meno di tre settimane dall'inizio dei Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre), il ct del Giappone, Hajime Moriyasu, ha annunciato la lista dei 26 giocatori che faranno parte della spedizione. Il capitano sarà il 34enne Maya Yoshida, ex Sampdoria, al suo ultimo Mondiale. Eliminati dal Belgio agli ottavi di Russia2018, i 'Samurai' sono inseriti nel Gruppo E con Germania, Spagna e Costarica. L'obiettivo è raggiungere una storica qualificazione ai quarti. Questi i 26 selezionati giapponesi. Portieri: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint Truiden), Eiji Kawashima (Strasburgo). Difensori: Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Moenchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Schalke 04), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stoccarda), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Yuta Nakayama (Huddersfield). Centrocampisti: Junya Ito (Reims), Ritsu Doan (Friburgo), Wataru Endo (Stoccarda), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Daichi Kamada (Francoforte), Take Kubo (Real Sociedad), Takumi Minamino (Monaco), Kaoru Mitoma (Brighton), Gaku Shibasaki (Leganes), Yuki Soma (Nagoya Grampus). Attaccanti: Daizen Maeda (Celtic Glasgow), Ayase Ueda (Cercle Bruges), Takuma Asano (Bochum). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 01-Nov-22 09:24