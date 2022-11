Motomondiale: Gp Valencia. P.Espargaro “Mio ultimo week-end con Honda”

Lo spagnolo tornerà in Ktm, Marquez "Spero di essere più vicino ai primi" ROMA (ITALPRESS) – "Sarà un weekend emozionante, il mio ultimo con il Repsol Honda Team. Voglio ringraziare tutti all'interno di HRC, Repsol e il team per questi due anni". Così Pol Espargaro, che nel 2023 tornarà alla Ktm, alla vigilia del fine settimana del Gp di Valencia. "Insieme abbiamo vissuto momenti incredibili e lottato per superare i momenti difficili – spiega il pilota spagnolo della Honda – Valencia è un circuito che mi piace molto, non abbiamo avuto fortuna l'anno scorso ma voglio dire addio a tutti con un weekend forte. Godiamoci quest'ultima gara e concentriamoci sugli aspetti positivi che abbiamo ottenuto insieme. Grazie a tutti". "L'ultima gara in un anno lungo e molto diverso – sottolinea l'altro centauro iberico della Honda, il pluri-iridato Marc Marquez – Da quando siamo tornati, abbiamo imparato qualcosa ogni fine settimana e questo è di nuovo l'obiettivo di questa gara. Penso che Valencia si adatterà meglio alla nostra moto rispetto a Sepang, quindi speriamo di poter essere più vicini ai primi. È una pista dove ho avuto buoni risultati in passato, sarà un weekend emozionante per i fan con in palio sia il titolo Moto2 che quello MotoGP". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 01-Nov-22 12:54