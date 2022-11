Rugby: Benetton. Ingaggiato estremo Minozzi fino al 30 giugno 2023

Innesto di valore per i veneti, l'azzurro si è liberato dagli inglesi dei Wasps TREVISO (ITALPRESS) – Innesto di grande spessore per il Benetton Rugby: il club biancoverde ha annunciato infatti l'ingaggio di Matteo Minozzi. L'estremo italiano 26enne, liberatosi dal club inglese dei Wasps, ha firmato un contratto con il club biancoverde sino al 30 giugno 2023; con opzione per l'estensione contrattuale per altri due anni, sino quindi al 30 giugno 2025. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 01-Nov-22 12:18