Calcio: Bayern. Neuer “Ho un cancro alla pelle, operato tre volte”

La rivelazione del portiere tedesco che, insieme alla tennista Kerber, scende in campo per la cura della pelle MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Manuel Neuer alle prese con un cancro alla pelle che già lo ha costretto a sottoporsi a tre interventi. A rivelarlo è lo stesso portiere del Bayern Monaco e della Germania, spiegando che questa sua lotta lo ha spinto a collaborare con la tennista, anche lei tedesca, Angelique Kerber, per lanciare una gamma di prodotti per la cura della pelle chiamata "Newkee". "Entrambi abbiamo una storia molto personale di malattie della pelle. Nel caso di Angelique è un'iperpigmentazione legata al sole, mentre, nel mio caso, è un cancro alla pelle che mi ha portato a operarmi già tre volte – spiega il 36enne estremo difensore -. Ecco perché abbiamo anche prestato particolare attenzione a non scendere a compromessi quando si tratta di protezione solare anche perché io mi alleno sempre all'aperto e mi piace trascorrere il mio tempo libero godendomi la natura". Neuer, che non aveva mai parlato di questa situazione, è sulla via del rientro dopo un infortunio alla spalla che lo tiene fuori dai campi da un mese. Dovrebbe tornare a disposizione per le prossime tre gare del Bayern e poi per i Mondiali del Qatar. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Nov-22 13:37