Calcio: Conference. Italiano “In casa tanti errori,a Riga per rivincita”

"Puntiamo al massimo, poi tireremo le somme", dice il tecnico della Fiorentina RIGA (LETTONIA) (ITALPRESS) – "Dobbiamo cercare di dare il massimo, di vincere la partita e sperare che ci arrivi qualche vantaggio dall'altra partita del girone. La Formazione? Vedrò chi scenderà in campo all'inizio e chi saranno i cinque cambi che potranno determinare il risultato". Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia di Rfs Riga-Fiorentina, gara valida per il girone A di Conference League. "Il rammarico è per la gara di andata con il Riga dove abbiamo sbagliato l'impossibile – ha aggiunto Italiano -. Domani abbiamo la possibilità di prenderci una sorta di rivincita, dobbiamo pensare a ottenere il massimo, poi tireremo le somme". In conferenza stampa anche il difensore Lucas Martinez Quarta. "Nelle ultime partite il mister ci chiede di essere concentrati e ho capito che questo è fondamentale. Mi sento cresciuto soprattutto nei duelli. Ci sono sempre cose da migliorare ma cerco di imparare ogni giorno, lavorare e fare di tutto per crescere e dare una mano alla squadra. L'anno scorso – spiega -, avevo iniziato a giocare facendo prestazioni con alti e bassi, poi ho preso il Covid, sono tornato ma non è andata bene – ha aggiunto Quarta -. Gli altri centrali invece stavano facendo bene e il mister ha deciso di confermarli. Quest'anno con una buona preparazione sto trovando una buona continuita', ho un po' di fiducia e cerco di dare il massimo in ogni partita".