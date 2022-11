Calcio: Europa League. El Shaarawy “I 50 gol non sono un punto d’arrivo”

"Con il Ludogorets abbiamo un solo risultato a disposizione, vogliamo i playoff", dice l'esterno giallorosso ROMA (ITALPRESS) – "I 50 gol con la Roma non sono un punto d'arrivo, ma uno stimolo per fare sempre meglio. Ruolo? Non ho problemi ad adattarmi alle richieste del mister. Anche in passato ho giocato da quinto". Lo ha detto l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Ludogorets in Europa League. L'italoegiziano si sta ritagliando spazio dopo un inizio di stagione difficile: "Non bisogna mai mollare, i risultati arrivano. Ma bisogna sempre cercare di lavorare bene". Per il Faraone quella di domani sarà "una partita decisiva, la 200esima con la maglia della Roma per me, un traguardo importante, ma quel che conta di più è vincere questa partita per andare ai playoff, per noi è una settimana decisiva e domani abbiamo un solo risultato", ha spiegato l'attaccante giallorosso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 02-Nov-22 14:46