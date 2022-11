Calcio: Fiorentina. Jovic”In viola sto molto bene,mai stato così felice”

L'attaccante serbo spiega: "Sono concentrato sui nostri obiettivi, qui mi sento realizzato". FIRENZE (ITALPRESS) – "Sto molto bene alla Fiorentina, sono completamente concentrato qui e non ricordo di essere stato più felice e realizzato. Per quanto riguarda i miei piani, l'unica cosa che posso dire è che continuerò a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e per questo spero di lasciare un grande segno". Lo ha detto l'attaccante viola, Luka Jovic, al portale serbo Mozzartsport. "Non ho mai dubitato delle mie qualità – ha aggiunto Jovic -. Ho sempre saputo che potevo giocare a calcio ai massimi livelli. Penso partita dopo partita, dopo essere arrivato a Firenze ho sottolineato che ci sarebbe voluto del tempo per rimettermi in forma. Direi che sono sulla strada giusta". Parlando invece del suo lungo periodo di astinenza dal gol, Jovic ha spiegato: "Il supporto dell'allenatore significa molto. Così come quello della dirigenza, dei compagni di squadra e dei tifosi. È stato difficile, ma non ho mai dubitato per un momento che la serie senza reti sarebbe finita. La rete contro l'Inter e' stato un gol con tante emozioni. Sia per il modo in cui è stato raggiunto che per la situazione in campo. Purtroppo alla fine abbiamo perso la partita, in un modo che accade una volta su altre mille". "Mi sto ancora abituando al calcio italiano, sappiamo tutti che la Serie A è il campionato più impegnativo tatticamente ed è normale che ogni giocatore abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi – ha concluso Jovic -. Terzic e Milenkovic mi hanno aiutato molto fin dall'inizio in qualunque cosa mi servisse. Ovviamente questo mi ha aiutato a inserirmi nella squadra il prima possibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 02-Nov-22 13:59