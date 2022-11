Calcio: Serie B. A Camplone Benevento-Bari, Maresca per Reggina-Genoa

Di Bello di Brindisi designato per Frosinone-Perugia. ROMA (ITALPRESS) – Questi gli arbitri designati per il prossimo turno di Serie B, la 12a giornata, in programma sabato 5 novembre alle ore 14. SERIE B – 12^ GIORNATA – 05/11 – ORE 14 Benevento – Bari arbitro: Camplone di Pescara Brescia – Ascoli arbitro: Gariglio di Pinerolo Cittadella – Modena arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno Pisa – Cosenza arbitro: Paterna di Teramo Südtirol – Cagliari arbitro: Baroni di Firenze Ternana – Spal arbitro: Serra di Torino Frosinone – Perugia (ore 16.15) arbitro: Di Bello di Brindisi Palermo – Parma (ore 16.15) arbitro: Maggioni di Lecco Como – Venezia (06/11, ore 16.15) arbitro: Miele G. Di Nola Reggina – Genoa (07/11, ore 20.30) arbitro: Maresca di Napoli – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/gm/red 02-Nov-22 13:04