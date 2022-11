Calciomercato: Chelsea. Stampa, Barça e Milan in pole per Jorginho

Il centrocampista della Nazionale azzurra è in scadenza di contratto BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sfida tra Barcellona e Milan. La posta in palio non è legata ai tre punti o a qualche trofeo, ma a Jorginho, campione d'Europa con la Nazionale azzurra. Il 30enne centrocampista, in scadenza di contratto con il Chelsea, è nel mirino dei grandi club e, secondo il sito del quotidiano Sport, davanti a tutti ci sarebbero gli azulgrana e i rossoneri che hanno già mosso le rispettive pedine con l'obiettivo di prendere il giocatore a parametro zero. Il giornale catalano spiega che il Milan ha il vantaggio di avere meno limitazioni economiche rispetto al Barça, costretto a ridurre il monte stipendi. In più i rossoneri potrebbero contare su condizioni fiscali non presenti in Spagna. Nonostante tutto i blaugrana restano comunque tra i principali candidati all'ingaggio di Jorginho, senza dimenticare che il Chelsea spera ancora di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto dell'italo-brasiliano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 02-Nov-22 15:35