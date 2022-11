Sci alpino: Cdm donne. Quattro azzurre al lavoro in Val Senales

Il dt Rulfi ha convocato Goggia, Pichler e le sorelle Delago ROMA (ITALPRESS) – Il direttore tecnico Gianluca Rulfi, responsabile delle nazionali italiane di sci alpino femminile, ha deciso di convocare Sofia Goggia, Karoline Pichler e le sorelle Nicol e Nadia Delago per una tre giorni di allenamento in Val Senales. Le azzurre sfrutteranno al meglio gli allenamenti fino a giovedì per incamerare altre ore sugli sci per arrivare al meglio agli appuntamenti nordamericani di Coppa del mondo. Con loro, a dirigere i lavori, il gruppo di tecnici composto da Giovanni Feltrin, Paolo Stefanini, Claudia Baruzzo, Luca Agazzi, Marco Sberze, Luca Scarian, Daniel Dorigo e Fabrizio Brunozzi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 02-Nov-22 11:10