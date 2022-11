Short track: Cdm. Fontana e M.Valcepina assenti a Salt Lake City

Nazionale in Nordamerica con Dotti e Betti al posto di Confortola e Filippi ROMA (ITALPRESS) – Archiviata con due podi la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo, la Nazionale di short track torna sul ghiaccio da venerdì per il secondo appuntamento del circuito internazionale, di scena allo Utah Olympic Oval di Salt Lake City. A guidare la trasferta azzurra in questo secondo fine settimana nordamericano il direttore tecnico delle Nazionali tricolori Kenan Gouadec coadiuvato dagli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell. Quanto invece ai pattinatori, confermata l'assenza di Arianna Fontana e Martina Valcepina, faranno il loro esordio stagionale in Coppa del Mondo Tommaso Dotti, che subentra a Yuri Confortola, e Chiara Betti al posto di Katia Filippi. Questi dunque gli atleti azzurri pronti a scendere in pista a Salt Lake City: Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Chiara Betti (C.P. Pinè), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) al maschile. Dopo un inizio di stagione positivo, la squadra azzurra cerca conferme per provare a centrare altri risultati di rilievo e proseguire nel percorso di crescita di un gruppo giovane e di talento. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 02-Nov-22 10:04