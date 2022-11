Tennis: Fognini fuori al secondo turno a Parigi-Bercy

Il ligure è sconfitto in due set da Dimitrov PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si ferma al secondo turno il cammino di Fabio Fognini al "Rolex Paris Masters", ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il 35enne di Arma di Taggia cede per 6-0 7-5 in un'ora e 30 minuti di gioco contro Grigor Dimitrov. Il bulgaro sfiderà negli ottavi il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Nov-22 18:27