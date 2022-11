Tennis: Wta Finals. Esordio con vittoria per Swiatek e Garcia

La campionessa polacca batte Kasatkina, la francese si impone su Gauff FORTH WORTH (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Inizia nel migliore dei modi, con una vittoria, l'avventura della numero 1 del mondo Iga Swiatek alle Wta Finals di Fort Worth. La fuoriclasse polacca ha superato agevolmente per 6-2 6-3 la russa Daria Kasatkina, ultima delle otto qualificate al torneo di fine anno. Dopo cinque anni di assenza dalle Wta Finals, Caroline Garcia è rientrata alla grande nel torneo di singolare con le migliori otto giocatrici della stagione. Testa di serie n.6, la francese ha impiegato solo 1 ora e 18 minuti per per avere la meglio sulla n. 4 Coco Gauff per 6-4, 6-3 in quella che è stata la loro prima partita nel Gruppo Tracy Austin. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 02-Nov-22 09:44