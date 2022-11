Calcio: Atalanta, Gasperini perde Muriel per la sfida col Napoli

Lesione agli adduttori: il colombiano salterà anche Lecce e Inter BERGAMO (ITALPRESS) – Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Luis Muriel per la sfida di sabato pomeriggio contro il Napoli, match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma alle ore 18 al Gewiss Stadium. L'attaccante colombiano, fermatosi nell'allenamento di ieri, si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una "lesione parziale dell'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra", come confermato dal comunicato della società bergamasca. I tempi di recupero non sono stati resi noti e dipenderanno dalla progressione clinica del calciatore: molto probabilmente l'attaccante salterà anche le sfide con Lecce (mercoledì 9 novembre) e con l'Inter (domenica 13 novembre). Nell'allenamento odierno si sono allenati a parte anche Marten De Roon e Davide Zappacosta, entrambi alle prese coi rispettivi problemi muscolari. Scelte quasi obbligate in attacco, con Duvan Zapata pronto a partire dal primo minuto – il centravanti sudamericano è pronto a tornare titolare dopo due mesi -, affiancato da Ademola Lookman ed Ederson. In mediana spazio a Pasalic e Koopmeiners, con Hateboer e Soppy sulle corsie esterne. In difesa tornano Toloi e Djimsiti, con Demiral a ricoprire il ruolo di centrale davanti a Musso, ancora con la mascherina protettiva dopo la frattura allo zigomo. Domani seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/glb/red 03-Nov-22 18:05