Calcio: Simeone “Sempre sognato Napoli, continuare su questa strada”

"Rischio Psg in Champions? Faremo vedere a chiunque chi siamo" NAPOLI (ITALPRESS) – "Da piccolo ho sempre voluto essere qua, immaginate per me ora come sto vivendo tutto, con tanta emozione, con tanta voglia. Io voglio diventare sempre più forte e ho altri sogni, sogno in grande perché non ho limiti". Giovanni Simeone non ci ha messo molto ad ambientarsi. Il Cholito, ospite dei microfoni di "Kiss Kiss Napoli", ha sempre voluto indossare la maglia azzurra "e ogni volta che cammino, che sono qua, e mi chiedono come stai, io dico che sono felice. Perché ho scelto di venire qua, è da tanto che volevo essere qui, io e il mio procuratore abbiamo lottato per venire qua. Quando ho firmato, ho detto: 'Adesso è il mio momento'". E anche se non sta giocando moltissimo, Simeone il suo contributo lo sta dando, viaggiando a una media di quasi un gol a partita. "Siamo solo all'inizio, son qui da pochi mesi e sono molto contento di lavorare con questo gruppo e crescere ad ogni allenamento. Il gruppo mi fa crescere, i compagni mi fanno vedere cose che forse prima non vedevo. Sono da poco qui. Ho imparato con l'esperienza che la qualità è più importante di quanto puoi giocare. Poi è ovvio che uno vuole giocare di più per avere più possibilità di fare bene, di segnare, ma io sono felicissimo di aiutare il gruppo col tempo che mi tocca. Se hanno bisogno di me, io ci sono". La squadra di Spalletti sta volando in campionato e in Europa e non vuole fermarsi. "Abbiamo dimostrato che il Napoli è questo e ha questa identità. Bisogna continuare su questa strada, credendo in quello che facciamo e proseguendo questo percorso molto bello. La sfida di sabato con l'Atalanta? Per me è molto importante. Credo che si faccia tanta differenza con questi tre punti, anche se il campionato è lungo e bisogna rimanere tranquilli. Ogni partita conta, ogni volta i tre punti sono importantissimi. E per me conta tantissimo anche far capire agli altri che il Napoli è quello che si è visto finora". Per quanto riguarda la Champions e il sorteggio di lunedì, c'è il pericolo Psg "ma tutte le squadre che sono rimaste sono le più forti. Il Psg, il Borussia Dortmund sono squadre forti, capaci di lottare con chiunque. Noi speriamo di fare bene e di lottare per vincerle tutte. Qualsiasi squadra ci tocchi, noi saremo pronti a dimostrare che squadra è il Napoli e far vedere chi siamo". Chiosa sul Mondiale in Qatar e le speranze di convincere Scaloni: "Aspetto con tanta ansia di sapere se ci sono o no. Io ho fatto tutto il possibile per far capire all'allenatore che voglio esserci, ma sta a lui decidere il gruppo che andrà al Mondiale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Nov-22 18:47