Calciomercato: Inter, tre club tedeschi sulle tracce di Gosens

Moenchengladbach, Eintracht e Leverkusen interessati per gennaio BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'esperienza interista di Robin Gosens finora è stata al di sotto delle sue aspettative. Ecco perchè l'ex Atalanta potrebbe pensare a gennaio di cambiare aria per rilanciarsi e la Bundesliga lo accoglierebbe a braccia aperte. Secondo "Kicker" tre club avrebbero sondato il terreno, in vista di un possibile arrivo in prestito: si tratterebbe di Borussia Moenchengladbach, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen. Roland Virkus, ds del Gladbach, a tal proposito si è esposto: "Gosens? Ovviamente si cerca di esplorare tutte le possibilità, si vede cosa sta succedendo sul mercato e se puoi fare operazioni intelligenti". 03-Nov-22