Calciomercato: ManUtd. Milan e Barça su Dalot, ma è in arrivo il rinnovo

In scadenza nel 2023 i red devils hanno l'opzione per prolungare l'accordo per un'altra stagione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United è pronto a esercitare l'opzione per il rinnovo del contratto di Diogo Dalot, in scadenza nel giugno del 2023, ma appunto con la possibilità del club di estendere l'accordo almeno per un altro anno. Un'estensione che, secondo il "The Sun", i red devils sono pronti a far scattare anche per raffreddare l'interesse di Barcellona e Milan che, spiega il tabloid britannico, avrebbero manifestato l'intenzione di aprire una trattativa con l'esterno portoghese. Il terzino, allo United dal 2018 per volere di Josè Mourinho, ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2020-2021, ma al ritorno al club dell'Old Trafford ha dimostrato il suo valore meritandosi la fiducia dei vari staff tecnici. Ecco perché il ManUtd intende esercitare l'opzione per il rinnovo e poi discutere un prolungamento pluriennale con l'agente dell'ex Porto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 03-Nov-22 12:06