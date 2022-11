Mondiali2022: Infortunio alla caviglia, Germania senza Werner

L'attaccante del Lipsia rientrerà solo nel 2023 LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Niente Mondiali in Qatar con la maglia della Germania per Timo Werner. L'infortunio rimediato ieri sera in Champions col Lipsia, nel 4-0 allo Shakthar Donetsk, gli negherà un posto fra i convocati: il club ha fatto sapere che il giocatore ha riportato una lesione del legamento sindesmotico della caviglia sinistra e non tornerà in campo in questo 2022. "E' una notizia tristissima – il rammarico del ct tedesco Hansi Flick – Mi dispiace molto che Timo salterà un Mondiale che voleva giocare a tutti i costi e la sua assenza è una grande perdita anche per la squadra. Gli auguriamo un pronto recupero". Werner in estate aveva lasciato il Chelsea per tornare in patria e in questi mesi si era rilanciato con 9 gol e 4 assist in 16 partite. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Nov-22 17:57