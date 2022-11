Motomondiale: Bagnaia ‘vede’ titolo “Dobbiamo completare l’opera”

"Rimontando quei 91 punti ho dimostrato forza mentale" VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS)- "Non sono rilassato. C'è sempre una possibilità di perdere il titolo quindi devo continuare a spingere. E' importante essere intelligenti, svegli. E' vero che siamo in una migliore posizione di classifica ma dobbiamo completare l'opera". Piedi ben piantati per terra per Pecco Bagnaia, in vista del Gran Premio di Valencia: il pilota Ducati è a un passo dal titolo iridato. "Mi focalizzarò sul mio lavoro completandolo nella miglior maniera possibile. Lo scorso anno ho vinto qui a Valencia ma la moto di quest'anno è competitiva, guidabile, è migliorata rispetto allo scorso anno. Sappiamo che il MotoGp è sempre un mondo di sorprese, il nostro obiettivo qui a Valencia sarà essere competitivi e lottare per la prima posizione". Ci sarà Valentino Rossi: "l'ho invitato io – conferma – Può essere un grande aiuto avere Vale anche se è qui anche per tutti gli altri piloti della Academy. Mi aiuterà come un vero coach. Sarà di grande aiuto per me". Guardandosi indietro, il ducatista sottolinea i 91 punti rimontati: "sta a testimoniare la forza mentale. Nella prima parte della stagione ci sono stati alti e bassi, ero competitivo anche quando sono caduto ed ho commesso errori. Ho analizzato perché cadevo e le cose sono migliorate. Quando avevo 91 punti di distacco sapevo che il mio potenziale era più alto rispetto ad essere una semplice comparsa. Non era semplice da capire ma, una volta fatto, è andato tutto meglio. Gara dopo gara ci siamo avvicinati al primo posto. Durante la stagione ho imparato ad essere più calmo ed ho lavorato meglio. La nostra è stata una grandissima rimonta, sono fiero del mio team per quanto fatto ma ora dobbiamo completare l'opera. Cosa penso di Quartararo? Gli auguro di godersi l'ultima gara, penso che sia uno dei più grandi, ed è grandioso lottare con lui". Sul fronte scaramanzia, "non tocco il trofeo finchè non l'ho vinto" e anche per questo chiarisce che "non ho avuto tempo di pensare a ciò che succederà dopo esser diventato campione del mondo. Prima devo vincere poi posso cominciare a pensarci.Non voglio fare il passo più lungo della gamba. Tra tre giorni si saprà se diventerò campione e poi saprò dire se qualcosa cambierà nella mia vita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 03-Nov-22 18:29