Motomondiale: Quartararo non molla “A Valencia mi gioco tutto”

"Non ho nulla da perdere e sono fiducioso" VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS)- "Il mio obiettivo è chiaro: vincere. Non ho nulla da perdere perciò farò del mio meglio per vincere. Non è la situazione migliore per lottare per il titolo ma non ho preoccupazioni. La stagione è stata difficile ma positiva al tempo stesso. Nell'ultima gara ci giochiamo tutto e penso sia cruciale la posizione sulla griglia. Sono fiducioso". Fabio Quartararo è pronto a lottare in quel di Valencia. El Diablo ha ancora aritmeticamente la chance di laurearsi campione ma deve vincere e sperare che Bagnaia non faccia meglio del 15esimo posto. "Il dolore al dito della mano? In Malesia ho preso antidolorifici quindi non è stato un grande problema. Mi opererò in inverno perché è un po' strano anche a vederlo questo dito", dice il pilota francese della Yamaha, che nella seconda parte di stagione ha sprecato 91 punti di vantaggio su Bagnaia: "Siamo rimasti sullo stesso livello mentre tanti costruttori e tanti piloti facevano passi avanti. Noi abbiamo mantenuto lo stesso trend di inizio campionato. Si impara tanto quando c'è una stagione dura come questa ma posso trarre tanta esperienza che sarà preziosa per il futuro. Cosa penso di Bagnaia? Lui ha vinto più gare, ha fatto più podi ed è stato in testa per più giri. Parliamo della Ducati, che è forte ma lui è un pilota che sta al vertice, perciò è fantastico giocarsi l'ultima gara con lui. Anche sul +91 ho sempre pensato che sarebbe rientrato perché sapevo che era veloce anche più di Aleix Espargaro. Lui era l'avversario più veloce del campionato. Velocità che Pecco ha avuto per tutto l'anno. E poi tutto sembra semplice per lui. Sembra che sia lento invece è veloce in ogni situazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 03-Nov-22 18:31