Musetti ai quarti a Parigi, battuto Ruud in 3 set

L'azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti ai quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Un grande risultato per l'azzurro, classe 2022, che ha battuto in tre set il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 3, con il risultato di 4-6, 6-4, 6-4.