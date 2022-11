Tennis: Atp Finals. Nadal “Felice di andare a Torino”, gli 8 qualificati

Alcaraz, Auger-Aliassime, Djokovic, Medvedev, Nadal, Rublev, Ruud e Tsitsipas alle finali ROMA (ITALPRESS) – La sconfitta in tre set contro Tommy Paul nel match d'esordio a Parigi-Bercy è solo un incidente di percorso. Rafa Nadal, infatti, accetta il ko con il sorriso e con maggiore carica pensando al vero grande appuntamento che lo attende. "Sono entusiasta – le dichiarazioni dello spagnolo riportate da Supertennis – di giocare le Atp Finals a Torino, anche se negli ultimi due mesi ho giocato veramente poco. Non ho niente da perdere. Il 2022 è stato un grande anno per me. Ho solo bisogno di giocare e ritrovare il ritmo. In questi ultimi due mesi non mi sono mancati solo i tornei ma stare fisicamente su un campo da tennis, allenarmi con i ragazzi. È questo che mi serve. Andrò a Torino un po' prima del solito per allenarmi. Sono felice di avere di nuovo la possibilità di giocare le Finals. Non si sa mai quando sarà l'ultima, soprattutto alla mia età. Quindi darò il massimo per godermi questa, poi nei prossimi anni combatterò per tornare a qualificarmi". Intanto con la matematica qualificazione di Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev, si completa il quadro degli otto qualificati per le Nitto ATP Finals. Si tratta di Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Rafa Nadal, Andrey Rublev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 03-Nov-22 10:27