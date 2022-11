Tennis: Wta Finals. Sabalenka ko in due set, Sakkari in semifinale

Sempre per il gruppo Nancy Richey vittoria di Jabeur su Pegula ROMA (ITALPRESS) – Maria Sakkari stacca il pass per le semifinali delle Wta Finals. A Forth Worth, in Texas, la greca, numero 5 del mondo, ha battuto in due set la la bielorussa Aryna Sabalenka (6-2, 6-4) conquistando la matematica qualificazione grazie al primato nella classifica del Gruppo Nancy Richey. Nello stesso girone successo importante in chiave semifinali per la tunisina Ons Jabeur (2) che ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-3) la statunitense Jessica Pegula (3). Sakkari in testa con due vittorie, seguono Jabeur e Sabalenka con una, ancora a 0 Pegula. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 03-Nov-22 12:26