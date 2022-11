Basket: Post antisemita, Nets sospendono Irving per almeno 5 gare

Il giocatore si è poi scusato su Instagram con la comunità ebraica NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Almeno cinque partite senza stipendio. Questa la misura adottata dai Brooklyn Nets nei confronti di Kyrie Irving, che nei giorni scorsi si è rifiutato di scusarsi per aver pubblicizzato sul suo account Twitter un film antisemita. "Siamo rimasti sgomenti dal fatto che Kyrie si sia rifiutato di dire inequivocabilmente di non avere convinzioni antisemite e di riconoscere la presenza di materiale specifico ripugnante nel film. Questa non era la prima volta che aveva l'opportunità – mancata – di fare chiarezza". Ecco perchè l'atteggiamento di Irving viene considerato "profondamente inquietante, è contro i valori della nostra organizzazione e costituisce un comportamento dannoso per la squadra. Di conseguenza, siamo del parere che attualmente non sia idoneo a essere associato ai Brooklyn Nets". Da qui la sospensione minima di almeno cinque partite o comunque "fino a quando non metterà in atto una serie di misure volte a rimediare all'impatto dannoso della sua condotta", anche perchè più volte i Nets avevano provato a far capire al giocatore "quanto potessero far male ed essere pericolose le sue parole e azioni" ma senza successo. Qualche ora dopo il provvedimento annunciato dalla franchigia, su Instagram il play ha fatto marcia indietro: "A tutte le famiglie e comunità ebraiche che sono state ferite e colpite dal mio post, voglio dire che sono profondamente dispiaciuto e mi scuso. Non avevo intenzione di mancare di rispetto verso la storia culturale ebraica riguardo all'Olocausto o di perpetuare l'odio". Irving, intanto, salterà almeno le tre trasferte contro Washington, Charlotte, Dallas e Clippers e la gara interna contro i New York Knicks. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 04-Nov-22 09:03