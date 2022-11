Calcio: Alvini “A Salerno vogliamo fare una grande partita”

Il tecnico della Cremonese: "Abbiamo bisogno di punti, ce la giocheremo". CREMONA (ITALPRESS) – "La Salernitana è una squadra che può avere qualcosa in più rispetto alle squadre che lottano per la salvezza. È una squadra forte, abbiamo tanto rispetto per loro, ma noi abbiamo bisogno di punti: ce la giocheremo per ottenere il massimo risultato. L'Arechi è uno stadio caldo, è un piacere giocarci. Io e i miei calciatori siamo fortunati a poter giocare in un clima del genere, credo che sia bello giocare certe gare, ben vengano". Così, in conferenza stampa, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, alla vigilia del match in trasferta contro il team allenato da Davide Nicola. "Non ci sarà Radu (per il portiere trauma contusivo al piede, ndr.), infortunato, come non ci saranno Chiriches e Dessers. Poi c'è un altro problemino, che valuteremo poco prima di partire. Io do grande merito ai calciatori per come hanno saputo interpretare le ultime partite, ma anche quelle prima. Non vorrei essere ripetitivo: nelle 12 partite giocate abbiamo forse sbagliato qualcosa contro la Lazio, ma nell'interpretazione i ragazzi sono stati bravi", ha aggiunto Alvini. "Domani andremo avanti su quella falsa riga, dovremo fare delle scelte per come lavorare davanti, se stare un po' più bassi, se coprire più palla. Sono convinto che anche domani la squadra leggerà bene la gara e la interpreterà al meglio", ha spiegato ancora l'allenatore della Cremonese. "La squadra l'ho vista bene, lo spogliatoio sta crescendo e questo è merito dei ragazzi. È un gruppo che si sta formando, i ragazzi nuovi iniziano a conoscersi meglio. Che settimana è stata? Secondo me manca la vittoria, in queste partite c'è mancato quello. Una vittoria per tutto l'ambiente, noi siamo agganciati, siamo lì, ma una vittoria ci avrebbe dato qualcosa. Ma il clima, e questo è merito della squadra, è positivo", ha continuato Alvini, alla ricerca del primo successo con i grigiorossi in Serie A. "A me piace la fantasia a centrocampo, è sempre piaciuta. È logico che devi avere un po' di equilibrio, in entrambe le fasi. La prima cosa che cerco è questo, in un sistema elastico e funzionale. Domani un attimo più imprevedibili forse lo saremo, se ci riferiamo a giocatori come Buonaiuto, Milanese, Zanimacchia hanno caratteristiche che sono importanti per me. Non ho dato indicazioni alla squadra sulla formazione di domani, Buonaiuto è entrato bene e ha fatto bene. Io ho 31 giocatori, è titolare chiunque giochi, sia che venga utilizzato un minuto che 90", ha proseguito il tecnico del team lombardo. "È un piacere giocare contro Nicola: è un allenatore che ha fatto molto bene. Noi vogliamo andare a Salerno e fare una grande partita", ha concluso Alvini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 04-Nov-22 13:31