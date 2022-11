Calcio: Empoli attende l’ex Dionisi, Zanetti “Voglio reazione”

I toscani sono reduci da due sconfitte consecutive EMPOLI (ITALPRESS) – Dopo due sconfitte consecutive l'Empoli vuole invertire la rotta. Contro il Sassuolo dell'ex Dionisi serve una prova di carattere e lo sa bene mister Paolo Zanetti che prova a spiegare come ribaltare la tendenza negativa. "Penso che alla fine ogni gara abbia la sua storia – spiega il tecnico azzurro – È normale che ci si aspettino delle cose e che magari ogni tanto non si realizzino. Non sempre questo accade per colpa dei ragazzi, ma anche per una giornata storta o bravura degli avversari. Col Sassuolo sarà una gara diversa – aggiunge l'allenatore azzurro – dopo una settimana diversa, con una situazione psicofisica diversa. Le sconfitte fanno barcollare anche se sono arrivate contro le big ma percepisco che possano togliere autostima, i ragazzi sono professionisti e devono saper sopportare critiche e pressioni. Vogliamo portare l'ambiente dalla nostra parte". Inizia domani per l'Empoli un trittico importantissimo di gare prima dello stop per i Mondiali "Mi aspetto una reazione dalla squadra – ammette Zanetti – Sappiamo che il Sassuolo è forte e con giocatori importanti, come ad esempio Pinamonti. Giocano un buon calcio, spingono molto ed è ben chiara la loro idea, ed è anche molto interessante". "Io e Dionisi non siamo molto lontani nei concetti ma caratterialmente siamo differenti – prosegue Zanetti – Ci incontriamo da quando eravamo in C, speriamo di continuare a sfidarci ad alti livelli anche nel futuro. Sul Napoli ragioneremo nel post gara. Abbiamo tre sfide importantissime e ci dovrà essere una gestione della rosa. Ora dobbiamo accelerare e mettere in campo quel che dobbiamo fare. Siamo concentrati sulla partita col Sassuolo, poi su come sarà la sosta lo vedremo. Finiamo la settimana da protagonisti, vogliamo dare un segnale". Il tecnico fa anche il punto sulla condizione dei singoli. "Ismajli con l'Atalanta ha rotto il ghiaccio – dice Zanetti – Akpa Akpro è a pieno regime, Grassi invece tornerà col Napoli. Baldanzi è un ragazzo in cui credo, è determinante, lo ho lanciato io in tempi non maturi né preventivati, ho fiducia infinita in lui, quando il gioco si fa importante ho bisogno di lui come di altri ragazzi, Fazzini ad esempio. Dobbiamo aumentare i nostri numeri offensivi – conclude Zanetti – ma non significa che un giocatore solo deve fare più gol, la squadra deve crescere da questo punto di vista e in allenamento abbiamo martellato come fabbri su questo aspetto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/glb/red 04-Nov-22 14:53