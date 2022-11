Calcio: Liverpool, Klopp “Spurs forti, ripartiamo da gara con Napoli”

"Il Tottenham è in fiducia ma dobbiamo provarci" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Domenica ci aspetta una grande partita, una partita difficile. Ma non possiamo fare gli schizzinosi con punti e partite, dobbiamo provarci". Jurgen Klopp spera che la gara col Tottenham di Conte possa segnare una svolta anche in Premier. Nella sfida di Champions di martedì vinta contro il Napoli il tecnico tedesco ha intravisto segnali importanti. "Il Napoli sta facendo sembrare tutto facile, la sfida era impedire loro di segnare e ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo ripeterci anche se col Tottenham sarà una gara diversa. Sono una squadra ben organizzata, che sa difendersi ad alto livello e contrattaccare. Abbiamo visto anche il loro potenziale offensivo quando si sono trovati a inseguire – il riferimento alle due rimonte degli Spurs contro Bournemouth e Marsiglia – Sono in un buon momento e dobbiamo prepararci ad affrontare un avversario forte e in fiducia. Perchè ho cambiato spesso sistema? Per due ragioni: per i giocatori a disposizione e perchè difensivamente non siamo solidi come siamo abituati – ribatte Klopp – Il mio compito principale è aiutare i ragazzi a fare quello che fanno nel modo più sicuro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Nov-22 13:31