Calcio: Napoli. Kvaratskhelia assente a Bergamo per lombalgia acuta

Il talento georgiano indisponibile per lo "scontro di vertice" della Serie A. NAPOLI (ITALPRESS) – "Khvicha Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per un episodio di lombalgia acuta". Lo riporta il Napoli, a 24 ore circa dal match di campionato contro l'Atalanta. Luciano Spalletti perde dunque una pedina importante per lo "scontro di vertice" di questa settimana della Serie A. Fuori causa anche Amir Rrahmani, ancora out, che oggi "ha fatto terapie e palestra". – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 04-Nov-22 16:25