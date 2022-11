Calcio: Thiago Motta “Juric vuole vincere sempre, Arnautovic? Vediamo”

L'allenatore del Bologna: "Siamo in crescita, il Torino rivale molto difficile". BOLOGNA (ITALPRESS) – "Con Juric abbiamo vissuto un bel periodo assieme. Ivan lo vediamo in panchina, vuole vincere sempre, si vede la competitività dentro al campo delle sue squadre. Sarà difficilissimo da affrontare. Anche il Bologna è in crescita, stiamo facendo bene. Stiamo affrontando tutto con la massima esigenza. Ma pensiamo al presente: quello di domenica è un rivale molto difficile. Per tutti, non lasciano giocare l'avversario, mettono intensità e ritmo, vogliono attaccare". Così il tecnico del Bologna, Thiago Motta, a meno di 48 ore dal match interno di campionato contro il Torino del suo amico Juric. "Il nostro è un equilibrio sempre in movimento, ogni giorno e ogni settimana che passa il livello dei singoli e dei reparti cambia, tutto può cambiare. Orsolini è un esempio del calcio moderno, dovee segna un subentrante, difficile parlare di una squadra titolare se si hanno a disposizione cinque cambi", ha aggiunto Thiago Motta. "Arnautovic? Vediamo, si è allenato, ha fatto bene lui quando ha giocato ma anche Joshua Zirkzee ha fatto bene. Domani abbiamo l'ultimo allenamento e decidiamo. Conta la vittoria. Ci saranno tanti duelli, anche nelle seconde palle. Noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere questa disponibilità per andare sul duello e per avere un po' più di tempo di gioco. Bisogna avere questa esigenza, chiunque giochi, dobbiamo avere questa mentalità", ha continuato il tecnico del Bologna. "Per quanto riguarda il gioco sto crescendo anch'io, mi auguro di arrivare al livello di alcuni allenatori, per esempio, per come vivono la partita ancora adesso, Mourinho e Spalletti. Vorrei e mi auguro arrivare a una età in cui avrò ancora la stessa passione di oggi, vorrei amare questo lavoro come lo amo adesso. Questa è la base di tutto", ha detto ancora Thiago Motta. "Ferguson? Lo vedo molto bene, anche questa settimana è stato molto attento, fa le cose nel modo giusto. Schouten? Tutti quelli che porto possono giocare, altrimenti meglio stare a casa e mettersi in condizione per la prossima partita. Oggi Schouten si è allenato da difensore centrale. Ferguson e Schouten sono diversi, Lewis attacca bene gli spazi, mentre Jerdy si guarda intorno e ha una tecnica con controllo e passaggio buoni", ha concluso l'allenatore del team emiliano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/pdm/red 04-Nov-22 15:19