Calcio: Xavi saluta Piquè “Una leggenda ma dovevo pensare a bene Barça”

"Non so se sono stato giusto nei suo confronti ma di sicuro sono stato sincero". BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Contro l'Almeria bisogna prendere i tre punti "per mettere pressione sul Real Madrid" ma non può che essere l'addio di Gerard Piquè a tenere banco nella conferenza stampa di Xavi. Ieri il difensore, un po' a sorpresa, ha annunciato che quella di domani sarà la sua ultima gara al Camp Nou prima di appendere le scarpette al chiodo, un ritiro motivato anche dal poco spazio trovato in questa stagione agli ordini dell'ex compagno di squadra. "Gerard si merita tutti gli elogi possibili – esordisce Xavi – E' stata una sua decisione: si sente meno importante e meno utile. Ci sono passato anch'io e la cosa più normale è fare un passo indietro. Gli fa onore visto che aveva ancora un contratto, dimostra una volta di più la sua grandezza e si merita il meglio. I tifosi dovranno rendergli omaggio per quello che è, una leggenda". Xavi ammette che la chiacchierata fatta in estate con Piquè "è stato uno dei giorni più difficili della mia carriera. So di avere una responsabilità importante e ho guardato a quello che era meglio per la squadra e per il club. Mi è costato, è stata dura, siamo stati compagni per tanti anni ma devo prendere delle decisioni, anche se spiacevoli". "Non so se sono stato giusto nei suo confronti ma di sicuro sono stato sincero. Lui è stato un esempio ma le circostanze hanno fatto sì che prendesse questa decisione". Xavi chiarisce che comunque quella di domani non sarà l'ultima partita di Piquè: "contiamo su di lui anche per l'incontro con l'Osasuna di martedì". E sul futuro dell'amico: "Può diventare presidente o fare quello che vuole per la sua personalità, leadership, per quello che trasmette". "Fra me e Gerard il rapporto è lo stesso di prima – ci tiene poi a chiarire Xavi – Non si è raffreddato nulla, io devo prendere delle decisioni per il bene del Barcellona, lui ha fatto una sua scelta che è rispettabile e lecita. È la sua vita, la sua carriera, è uno dei migliori di sempre e si è guadagnato il diritto di decidere quando e come smettere. Dispiace vedere giocatori, compagni e amici lasciare il calcio ma è una legge della vita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Nov-22 15:22